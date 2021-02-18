الرياض 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم معالي وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين، الذي وصل إلى الرياض في زيارة رسمية.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة لاستعراض المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.// انتهى //17:49ت م0172