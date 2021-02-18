الرياض 6 رجب 1442 الموافق 18 فبراير 2021 واس.عقدت عمادة شؤون المكتبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن سلسلة من ورش العمل والجلسات الحوارية، منها ورشة عمل بعنوان "الرفاهية النفسية وجودة الحياة"، ناقشت عدة محاور منها: تعريف الرفاهية النفسية ودورها في تعزيز الصحة النفسية، والرفاهية النفسية وجودة الحياة، وكيفية قياس الرفاهية النفسية، وطرق تعزيز الصحة النفسية الإيجابية، وكيفية الوصول إلى الرفاهية النفسية .فيما تطرقت ورشة عمل بعنوان "ثلاثية الصحة النفسية" لمفهوم الصحة النفسية، ومفهوم التوافق في الصحة النفسية، وعلامات الصحة النفسية، وكيف نعزز الصحة النفسية .وعُقدت حزمة من الجلسات الحوارية افتراضيًا، منها: جلسة (تحت ظل آية) التي جاءت ضمن سلسلة تجربتي في التأليف، إضافة إلى جلسة مناقشة بعنوان (قلق السعي إلى المكانة) مستعرضةً عدة محاور من أبرزها: فقدان الحب، والغطرسة، والتطلع، والحسد والمساواة، والكفاءة، إضافة إلى جلسة بعنوان "الكتابة والرسالة الأدبية".وتناولت ورشة عمل (أدوات الكتابة) عدة محاور من أبرزها: من أين نبدأ، وهندسة النص، وأسئلة ما بعد الكتابة، إضافة إلى لقاء بعنوان "القراءة المنهجية".أما المكتبة المركزية بالجامعة فقد استعرضت خلال هذا الشهر كتابين هما: (الأخلاق والسير في مداواة النفس)، و(المرحلة الملكية) .// انتهى //17:57ت م0173