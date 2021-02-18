المجمعة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واستغلب فريق الفيصلي على ضيفه فريق ضمك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة بنتيجة 2-0، وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .سجل الفيصلي هدفي اللقاء في الشوط الأول من المباراة، حيث سجل الهدف الأول اللاعب رومان عند الدقيقة 12، ليضيف زميله تفاريس الهدف الثاني في الدقيقة 28 .وبهذه النتيجة رفع الفيصلي نقاطه لـ 23 نقطة محتلًا المركز الثاني عشر، بينما بقي رصيد ضمك عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر في سُلّم الترتيب .// انتهى //18:14ت م0174