رياضي / الفيصلي يتغلب على ضيفه ضمك في الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الخميس 1442/7/6 هـ الموافق 2021/02/18 م واس
المجمعة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس
تغلب فريق الفيصلي على ضيفه فريق ضمك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة بنتيجة 2-0، وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
سجل الفيصلي هدفي اللقاء في الشوط الأول من المباراة، حيث سجل الهدف الأول اللاعب رومان عند الدقيقة 12، ليضيف زميله تفاريس الهدف الثاني في الدقيقة 28 .
وبهذه النتيجة رفع الفيصلي نقاطه لـ 23 نقطة محتلًا المركز الثاني عشر، بينما بقي رصيد ضمك عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر في سُلّم الترتيب .
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18:14ت م
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