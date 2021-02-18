الرياض 06 رجب 1442 الموافق 18 فبراير 2021 واس.اختتمت اليوم ورش العمل المكثفة التي نظمها فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية في وزارة الرياضة -عن بعد- بعنوان "مبادرة الحوكمة"، حيث انطلقت الأحد الماضي بمشاركة ممثلي أندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى (20 ناديًا).وجرى خلال هذه الورشة -التي شهدت حضور أكثر من 200 شخص من منسوبي الأندية المعنية- شرح جميع تفاصيل ومعايير الحوكمة، لضمان الاستدامة وتنظيم العملين الإداري والمالي داخل الأندية، مرتكزة على خمسة معايير أساسية هي: الإستراتيجية والقيادة، والإدارة والتشغيل، والالتزام والتحكم والرقابة، والإدارة المالية، ومسؤولية أصحاب المصلحة، حيث تم تخصيص يوم لكل معيار، على مدار خمسة أيام.يذكر أن فريق إستراتيجية دعم الأندية قدّم خلال الأسبوع الماضي ورش عمل مكثفة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشارك في هذه الورش أكثر من 250 شخصًا من ممثلي أندية المحترفين، حيث يقيم الفريق ورش عمل متواصلة بشكل "ربع سنوي"، مع فتح المجال أمام منسوبي الأندية، والرد على جميع الاستفسارات في الشأن ذاته.// انتهى //18:15ت م0176