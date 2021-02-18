الدمام 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسدشنت وزارة الصحة اليوم , مركزين جديدين للتطعيم بلقاحات كورونا في الشرقية، وذلك في كل من مركز صحي الجامعيين بالدمام، ومركز صحي الفيصلية بالدمام بعمل مسائي من 4:00م إلى 12:00ص.وأوضح تجمع الشرقية الصحي أنه سيتم -بإذن الله- افتتاح مراكز أخرى إضافية قريبًا، وذلك لتحقيق الحماية المجتمعية والحد من انتشار فيروس كوفيد-19.الجدير بالذكر أن وزارة الصحة افتتحت مؤخراً مركز لقاحات كورونا في معارض الظهران الدولية، وهو ثالث مركز بالمملكة للتطعيم ضد الفيروس، والأول بالمنطقة الشرقية.وأهابت الصحة بجميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة في التسجيل لأخذ اللقاح، وذلك عبر تطبيق صحتي، والاتصال على 973 في حال وجود أي استفسار.// انتهى //18:18ت م0178