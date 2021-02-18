الخرطوم 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ في مكتبه اليوم برئيس المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغريد جبر .وجدد وزير الداخلية خلال اللقاء حرص بلاده على تطبيق المعايير الدولية كافة، التي نصت على احترام حقوق النزلاء وتقديم البرامج الإصلاحية والتأهيل لهم بجانب التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة بالعمل الإصلاحي لتقديم الدعم الفني اللازم للمراكز الإصلاحية بالبلاد، إلى جانب التدريب في مجالات حقوق المرأة والطفل والدراسات الاجتماعية، مشيدا باهتمام المنظمة ودورها في إنفاذ البرامج والمشاريع الداعمة للنزلاء والمؤسسات الإصلاحية.// انتهى //18:26ت م0180