الرباط 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسعقد وفدان عن اللجنة المشتركة المشكّلة من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ووكالة الأنباء المغربية اليوم بالرباط اجتماعا تنسيقيا خُصص لوضع الخطوط العريضة لخارطة طريق التعاون الثنائي، وفقا لبنود الاتفاقية الموقعة بين المنظمة والوكالة في 8 فبراير الجاري.وتم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء فورا في وضع الخطط التنفيذية لعدد من برامج التعاون، وخاصة في مجال تدريب وبناء قدرات الصحفيين والإعلاميين من الدول الأعضاء في الإيسيسكو، ووضع برنامج الدورة التدريبية الأولى، وإنتاج عدد من البرامج الإذاعية والتليفزيونية تتعلق بمجالات عمل المنظمة، وإعلانها عام 2021 عاماً للمرأة، وتسهم في تعزيز الوعي الثقافي في العالم الإسلامي من خلال بثها على وسائط وكالة الأنباء المغربية، وحسابات الإيسيسكو على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان المقبل.كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للاتفاق على تفاصيل خطط وبرامج التعاون، ومتابعة الاستعدادات لتنفيذها، ومن ثم تقييم نتائج هذه البرامج وتطوير أساليبها.// انتهى //19:13ت م0186