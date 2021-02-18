إسلام آباد 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسجدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان موقف بلاده الداعم لجهود السلام الجارية في أفغانستان.وأوضح أن السلام الدائم في أفغانستان يصبّ في مصلحة باكستان وباقي دول المنطقة، وسيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والتجارة الإقليمية والاتصال بين شعوب المنطقة.صرح بذلك خلال لقائه اليوم في مكتبه بإسلام آباد رئيس "مؤسسة مسعود" الأفغانية أحمد ولي مسعود الذي يزور باكستان حالياً.وأكد أن الحوار السياسي هو الحل الأمثل والوحيد للصراع العسكري الجاري في أفغانستان منذ عقود.// انتهى //19:37ت م0188