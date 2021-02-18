الرياض 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسأصدرت هيئة الأزياء دليلاً خاصاً بقواعد اللباس الخاصة بالنسخة الثانية من "كأس السعودية" لسباقات الخيل التي ستقام يومي 19 و20 فبراير الجاري في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، وذلك ضمن مبادرات البرنامج الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة في السباق العالمي بالتعاون مع نادي سباقات الخيل.ويهدف الدليل إلى توحيد اللباس في مناطق حضور المسابقة مقسمة على منطقتين (المنطقة الملكية، والمنطقة العامة) والتسويق للزي السعودي التراثي القديم وإبراز المظاهر الثقافية بطريقةٍ عصرية وحداثية، وركزت الهيئة في الدليل على حسن المظهر ومراعاة الذوق العام من خلال توحيد الزيّ في المنطقة الملكية للرجال بلبس الدقلة أو الصاية، أو الثوب والسديرية والمشلح، مع عقال وغترة أو شماغ، أو الزيّ الرسمي الوطني لمختلف البلدان، وللسيدات العباءات والأثواب المستوحاة من الأزياء التقليدية السعودية، أو اللباس الوطني الرسمي لمختلف البلدان.وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الثقافة لإبراز الثقافة المحلية، وتعزيز حضور عناصر التراث الوطني في المناسبات الدولية الكبرى مثل "كأس السعودية".// انتهى //19:43ت م0192