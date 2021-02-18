الخرطوم 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واستسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي تتعلق بجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الاتحاد والسلطات الانتقالية.جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لباد.وعقب اللقاء أكد مبعوث الاتحاد الأفريقي في تصريح له أن الاتحاد الأفريقي ظل مواكبا للتطورات في السودان منذ أبريل 2019 وبذل ما لديه من وسائل من أجل أن تكون السلطات الانتقالية فعالة ومنسجمة ونابعة من إرادة الشعب السوداني.// انتهى //19:43ت م0193