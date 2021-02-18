جيزان 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسدشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي اليوم إستراتيجية الإدارة 2021 - 2025 ، وذلك بمركز القيادات بالإدارة العامة بمدينة جيزان.وأكد الدكتور أبوهادي أن الإدارة تسعى من خلال الإستراتيجية لحوكمة العمل وتنظيمه بما يضمن توحيد الجهود للوصول لتعليم متميز يسهم في تجويد نواتج التعلم وتخريج أجيال على قدر عالٍ من المعرفة والمهارة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.وشدد على أهمية المراجعة الدائمة لأداء الإدارة ومعرفة مواطن القوة وفرص التحسين ووضع الخطط الأساسية والبديلة للتعامل مع مختلف الظروف التي قد تواجه سير العمل .من جانبه استعرض مدير إدارة التخطيط والتطوير بتعليم جازان الدكتور عصام كريري مراحل تنفيذ الإستراتيجية الهادفة لتقديم تعليم "ريادي، وتنافسي، وابتكاري" في إطار الحوكمة والاستدامة ، ووفق منهجية علمية متوافقة مع خطط وزارة التعليم في تطوير وتحسين الممارسات بما ينعكس إيجابياً على العملية التعليمية في المدارس.// انتهى //19:44ت م0194