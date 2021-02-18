الرياض 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسعملت هيئة الأزياء بالشراكة مع مبادرة "عام الخط العربي" على تصميم أزياء الخيول المشاركة في النسخة الثانية من "كأس السعودية" لسباقات الخيل التي ستنطلق يوم الجمعة 19 فبراير في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، إضافة إلى تصميم لباس الخيّالة، وأوشحة الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى، ووشاح الفائز في شوط "كأس السعودية".واحتوت التصاميم على عبارات كُتبت بخط الثُلث العربي الذي يشكل هوية "عام الخط العربي"، حيث صممت ثلاثة أوشحة للخيول الفائزة بالمركزين الأول والثاني وشوط الكأس الرئيسي، وتتكون الأوشحة -التي تتفق في الهوية وتختلف في التصميم- من شريحتين إحداها بالعربي والأخرى بالإنجليزي، وتحتوي على شعار مسابقة "كأس السعودية" إلى جانب شعار مبادرة عام الخط العربي وعام البطولة 2021، كما صممت سجادة سرج الخيول المشاركة مزينة بشعار مبادرة "عام الخط العربي"، وشعار المسابقة والرعاة الرسميين لها، وكذلك بالنسبة للباس الخيالة.وتأتي مشاركة هيئة الأزياء ومبادرة "عام الخط العربي" في إطار التعاون القائم بين وزارة الثقافة ونادي سباقات الخيل لتعزيز التراث الوطني والهوية السعودية في السباق الأبرز على مستوى العالم، وإبراز الخط العربي انطلاقاً من رؤية وهدف مبادرة "عام الخط العربي" الرامية إلى تعزيز حضور فنون الخط العربي في المجتمع.// انتهى //19:51ت م0195