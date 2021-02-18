الخرطوم 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسالتقى وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم في مكتبه اليوم بالقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان.وبحثا خلال اللقاء مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيجاد الفرص النوعية التي تلبي تطلعات البلدين.وأكد المسؤول السوداني أن بلاده تتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون وخاصة بعد المستجدات التي طرأت مؤخراً مثل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.// انتهى //19:52ت م0196