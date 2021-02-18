الرياض 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واستمكن الاتحاد من التغلب على مضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.وكان التعاون هو من افتتح التسجيل عند الدقيقة 16 عن طريق اللاعب ساني ، لينهي التعاون شوط المباراة الأول متقدماً بهدف دون رد.ومع انطلاق شوط المباراة الثاني تمكن البرازيلي رومارينهو من تسجيل هدف التعادل للاتحادفي الدقيقة 49، قبل أن يتمكن المدافع حمد آل منصور من تسجيل هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 68.ورفع الاتحاد رصيده للنقطة 32 محتلا المركز الرابع، فيما توقف رصيد التعاون عند النقطة 25 في المركز الثامن.// انتهى //19:52ت م0197