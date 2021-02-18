الرياض 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واستشارك هيئة الأدب والنشر والترجمة في النسخة الثانية من "كأس السعودية" لسباقات الخيل التي ستقام يومي 19 و20 فبراير الجاري في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، وذلك بكتيّب يحمل اسم "جياد" ويحتوي على بعض الأبيات والمقولات العربية عن الخيل المرفقة مع أعمال فنية للخيل.وجاءت مشاركة هيئة الأدب والنشر والترجمة في سياق مشاركة وزارة الثقافة في "كأس السعودية" وتنظيمها لبرنامج ثقافي متنوع داخل أروقة ميدان الملك عبد العزيز للفروسية، بهدف إبراز الثقافة العربية والمحلية في أغلى الكؤوس الدولية وسط مجموعة من أبرز وأشهر الجياد والفرسان على مستوى العالم.// انتهى //19:54ت م0199