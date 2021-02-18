عمّان 6 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسوُقع في العاصمة الأردنية عمّان اليوم على محضر الاجتماع التاسع عشر للجنة التعاون العسكري الأردنية الإيطالية.ووقع المحضر عن الجانب الأردني مساعد رئيس هيئة الأركان الأردني للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن إبراهيم النعيمات، فيما وقعه عن الجانب الإيطالي المساعد للتخطيط والتنظيم للفرقة الثالثة الإيطالية اللواء ماسيمو بياجي.ويهدف المحضر إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية بين البلدين.// انتهى //20:49ت م0207