الجزائر 6 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسأعلن الناطق باسم اللجنة العملية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار تسجيل 171 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد.وأضاف فورار في مؤتمره الإعلامي اليومي حول الوضع الوبائي أن عدد الإصابات المؤكدة المسجلة بلغ 111418 حالة، وعدد حالات الوفاة إلى 2950 جالةً.وأشار المصدر إلى تماثل 171 شخصاً للشفاء، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الجائحة إلى 76640 متعافياً.// انتهى //20:51ت م0210