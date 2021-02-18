تونس 6 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسأكّد المفوّض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسّع أوليفر فاريلي استعداد الجانب الأوروبي لتعزيز كل مجالات التعاون مع تونس، بما في ذلك الجانب الاقتصادي واللوجستي.وعبر فاريلي خلال اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، عن استعداد الاتحاد لتطوير علاقته مع تونس "في ضوء ما تحتله تونس من مكانة خاصة في سلم أولويات الاتحاد الأوروبي".من جهته أكد الوزير التونسي عمق ومتانة العلاقات بين تونس والاتّحاد الأوروبي، داعياً لمزيد دفع التعاون والتّفكير في مستقبل العلاقات الثنائية.ودعا الجرندي إلى ضرورة تمكين دول الجوار الأوروبي، من الحصول على اللّقاح المضاد لكوفيد 19 في أقرب الآجال وبأسعار معقولة.// انتهى //21:13ت م0218