الرباط 6 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسوقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وجامعة لاهور بجمهورية باكستان الإسلامية اليوم اتفاقية شراكة من أجل التعاون في تنفيذ مشروعات للارتقاء بجودة التعليم العالي، وتقديم منح دراسية للطلاب من الدول الأعضاء بالمنظمة، وعقد دورات لتكوين القيادات النسائية في ميدان العلوم ومجالات مختلفة، ودعم البحث العلمي في العالم الإسلامي.كما تتضمن بنود الاتفاقية دعم التبادل الطلابي بين الجامعات، وتشجيع البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، وتعزيز المشاريع البحثية المشتركة بين الجامعات ومراكز البحوث في العالم الإسلامي، إضافة إلى توفير عشرين منحة دراسية لفائدة الطلاب من مختلف مستويات التعليم العالي للدراسة في جامعة لاهور.ووقع على الاتفاقية عن الإيسيسكو، المشرف على إدارة الشراكات والتعاون الدولي السفير خالد فتح الرحمن، وعن جامعة لاهور، رئيس مجلس أمناء الجامعة عويس رؤوف، بحضور عدد من مديري القطاعات بالمنظمة وممثلين عن الجامعة.// انتهى //21:25ت م0221