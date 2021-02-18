الرياض 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واستغلب فريق الهلال على ضيفه فريق الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل للهلال اللاعب "غوميز" عند الدقائق 58، 80 وعند الدقيقة 73 سجل اللاعب "كاريلو"، فيما سجل للاتفاق اللاعب "فيليب كيش" عند الدقيقة 96.// انتهى //22:24ت م0224