الخرطوم 6 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم بمبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ود لباد، وذلك بحضور سفير الاتحاد الأفريقي بالخرطوم محمد بلعيش.وأكد ود لباد خلال اللقاء حرص الاتحاد الأفريقي على مبدأ الحلول السلمية الأفريقية للقضايا والتحديات الأفريقية، وجاهزيته لتقديم السند والدعم للفترة الانتقالية بالبلاد.وأضاف: الاتحاد الأفريقي يؤيد مبدأ الحلول السلمية الأفريقية للقضايا والتحديات الأفريقية، وجاهزيته لتقديم السند والدعم للفترة الانتقالية بالبلاد.// انتهى //22:34ت م0225