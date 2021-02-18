الرياض 06 رجب1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسقدم نادي الصقور السعودي دعماً مادياً ومعنوياً للمواطن خلف بن شمران العطيفي الذي احترف صناعة شبكة صيد الصقور منتصراً على كفاف بصره.وصرّح المتحدث الرسمي لنادي الصقور وليد الطويل أن هذا الدعم جاء بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، في إطار رعاية المواهب الوطنية في مجال أعمال النادي، خصوصاً من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يسهمون في المجالات المختلفة بإبداع وتميز، مبينا أن المواطن العطيفي أسهم إيجابياً في خدمة هواية تربية الصقور ورعايتها وضرب مثالاً يحتذى في الإنتاجية والعطاء واستحق بذلك التشجيع والرعاية.من جهته، رفع خلف العطيفي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور - حفظهما الله -، على اهتمامهم بكل ما من شأنه الحفاظ على هواية الآباء والأجداد، كما أزجى الشكر لسمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة النادي لحرصه على رعاية المهتمين بهواية الصيد بالصقور في المملكة وتحقيق أهداف النادي في رعاية هذا الموروث وهواته.يذكر بأن العطيفي بدأ في صناعة " شبكة الصقور " منذ أكثر من 40 عامًا، من منزله بمحافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية، وحقق نجاحاً مشهوداً لجودة منتجه الذي يستخدمه الصقَّارون في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.// انتهى //23:10ت م0228