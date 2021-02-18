عرعر 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسنظمت الكلية التقنية للبنات بعرعر، اليوم لقاءً مفتوحاً - عن بعد - بعنوان "التوعية الرقمية" قدمها مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية المهندس محمد موسى الحربي.ويهدف اللقاء إلى التوعية الرقمية، والتعريف بالمنصات المتاحة عبر "الإنترنت" المتوفرة للمتدربين، وأهمية استخدامها وفق ما وفرته المؤسسة والكلية من إمكانيات.وتناول اللقاء عدة محاور برز منها التحوّل الرقمي في المملكة، وتعزيز التحلي بالقيم الإسلامية في العالم الرقمي، والمواطنة الرقمية، ولائحة الجرائم المعلوماتية في نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، ولمحة على وقائع وأحداث حقيقية تمثل في ثناياها جرائم إلكترونية.// انتهى //23:12ت م0229