الرياض 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واستُختتم غداً مباريات الجولة الـ 16 لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد، بإقامة أربع مباريات ستنطلق جميعها عند الرابعة مساءً.وسيتواجه الإبتسام مع حراء على صالة نادي الصفا بصفوى، وسيلعب عرعر مع الشباب على صالة مدينة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بالحدود الشمالية، ويستضيف الباطن على صالته بحفر الباطن نظيره الهدى، ويلتقي القارة مع الخويلدية على صالة نادي الفتح بالأحساء.// انتهى //23:19ت م0230