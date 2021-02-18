الرياض 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسحقق فريق النور لقب بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2020 - 2021م قبل جولة واحدة من نهاية منافساته، بعدما جمع العلامة الكاملة بواقع 34 نقطة حصدها من الفوز في جميع مبارياته الـ 17 التي خاضهما منذ انطلاق البطولة، وكان آخرها اليوم على المحيط (53 - 30) ضمن الجولة الـ17 .وضمن الخليج الحصول على المركز الثاني برصيد 30 نقطة بعد تعادله مع الصفا (32-32)، كذلك ضمن مضر الحصول على المركز الثالث برصيد 25 نقطة بعد تغلبه على العدالة (21-42)، وتعادل الإبتسام مع الترجي (30-30)، وخسر القارة من الأهلي (29 - 32)، ومن المقرر أن تُختتم منافسات البطولة يوم الخميس المقبل بإقامة مباريات الجولة الـ18 والأخيرة.يذكر بأن فريق العدالة هبط لبطولة دوري المناطق، وسيتحدد في الجولة القادمة الفريق الثاني الذي سيكون أحد أندية الترجي، الصفا، والمحيط.// انتهى //23:22ت م0231