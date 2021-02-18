الرياض 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واستُلعب غداً، مباريات الجولة الـ19 من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بإقامة ست مواجهات ، ستنطلق جميعها عند الـ 4:00 مساءً.وستكون أبرز مباريات الجولة بين ناديي النور والوحدة، وستحتضنها صالة وزارة الرياضة بالدمام، في لقاء يبحث من خلاله الطرفان عن الفوز للانفراد بصدارة الترتيب العام لأندية البطولة، حيث يمتلك مضر 31 نقطة في الصدارة، ويمتلك الوحدة 30 نقطة في مركز الوصافة، ولديه مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشرة مع الترجي.وعلى صالة وزارة الرياضة بجدة، يلعب الأهلي صاحب المركز الخامس بـ 20 نقطة، مع نظيره الصفا الذي يحتل المركز السابع بـ 16 نقطة، في لقاء يبحث من خلاله الطرفان عن تحسين مركزيهما بسلم الترتيب.وسيتواجه النور مع هجر على صالة نادي الإتفاق بالدمام، في لقاء يتطلع من خلاله النور صاحب المركز الثالث بـ 28 نقطة من الاقتراب نحو المقدمة، علماً بأن لديه مباراة مؤجلة مع الخليج من الجولة الـ16 ، وعلى الطرف الآخر يبحث هجر صاحب المركز العاشر بـ 7 نقاط عن الابتعاد عن آخر الترتيب.ويلتقي السلام صاحب المركز التاسع بـ 9 نقاط، مع نظيره الخليج الذي يحتل المركز الرابع بـ 28 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة مع نادي النور من الجولة الـ 16 ، ويتطلع فيه الاقتراب نحو مقدمة الترتيب، في حين يبحث السلام عن تحسين مركزه.ويلعب المحيط صاحب المركز الثامن بـ 18 نقطة باحثا عن تحسين مركزه بالترتيب، مع نظيره الروضة الذي يقع في المركز الحادي عشر بـ 6 نقاط ويطمح بالفوز للابتعاد عن مؤخرة الترتيب، وستكون المباراة على صالة نادي القادسية بالخبر.ويستضيف الزلفي على صالته بالزلفي نظيره الترجي، في لقاء يخوضه أصحاب الأرض وهم في المركز السادس بـ 18 نقطة ويطمحون لتحسين مركزهم ، أما الترجي فيقع في المركز الثاني عشر والأخير بـ 6 نقاط، ويبحث عن الهروب من قاع الترتيب.// انتهى //23:39ت م0233