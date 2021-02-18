جدة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسأطلق البنك الإسلامي للتنمية ، بالشراكة مع منظمة الأمم المتّحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، تقريراً بشأن رصد الأبحاث والعلوم في موزمبيق ، وذلك ضمن إستراتيجيات البنك الرامية إلى تعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار والنهوض بها في البلدان الأعضاء، بغية الإسهام في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية.ويعدّ حفل إطلاق التقرير الذي نُظِّم افتراضياً اليوم ، إنجازاً في مجال تعزيز قدرات وضع السياسات في موزمبيق، وذلك من أجل الإسهام الفعلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في حين كان ضمن المتحدثين الرئيسيين معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، ومعالي الوزير الموزمبيقي للعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي البروفيسور دانيال نيفاجارا.وتضمّن التقرير الذي يستند إلى منهجية مرصد اليونسكو العالمي المعني بوثائق سياسات للعلوم والتكنولوجيا والابتكار "GO-SPIN" تحليلاً شاملاً لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في موزمبيق.ومن المتوقّع أن يسهم التقرير في توجيه سياسة البلد المتعلّقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتحديثها، فضلاً عن تعزيز القدرات للحصول على معلوماتٍ دقيقةٍ بشأن العلوم والتكنولوجيا والابتكار واستخدامها في اتّخاذ القرار القائم على الأدلة ومعالجة عدم التوازن بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.وتطرق الدكتور حجار في كلمتة إلى موضوع التدخلات الإستراتيجية المتعلقة بدعم البلدان الأعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة قائلاً : "سيواصل البنك الإسلامي للتنمية تعزيز وتوسيع الشراكات، بما في ذلك الشراكة الفريدة القائمة مع اليونسكو والبلدان الأعضاء؛ من أجل مزيدٍ من الدعم لتعزيز القدرة التنافسية للبلدان الأعضاء، وذلك بتسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار".وقد حدّد التقرير ثلاث مجالات إستراتيجية للاستثمار تتمثل في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) وسياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والنفط والغاز، والزراعة، وكلّها مجالات ستوجّه الاستثمار المستقبلي بالتعاون مع البنك.// انتهى //23:43ت م0234