عرعر 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضين, 647 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كوفيد 19)، أسفرت عن تحرير 10 مخالفات، وإغلاق أحد المنشآت التجارية المخالفة.وشدّدت أمانة المنطقة على التزامها بتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، منوهةً بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الوقائية وضع الملصقات الأرضية داخل المنشآت للتذكير بالتباعد الجسدي بين الأفراد، وتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة.// انتهى //23:49ت م0235