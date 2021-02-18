نجران 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسأطلق محافظ ثار محمد بن عفيصان من مكتبه في مقر المحافظة اليوم أعمال مركز عمليات جمعية ‫ليث للإنقاذ‬ بمحافظات نجران الشمالية، بحضور قائد العمليات هادي آل سليم وفريق من الجمعية.واستمع بن عفيصان إلى شرح تفصيلي من قائد عمليات الجمعية بالمحافظات الشمالية عن الجمعية ودور كوادرها في عمليات الإنقاذ والخدمات المساندة للجهات الحكومية، والإنذار المبكر في حال السيول والكوارث الطبيعية، والجاهزية العالية لتلبية طلبات الاستغاثة في المنطقة، وبناء الشراكات المجتمعية والحكومية للوصول للرؤية وتحقيق الأهداف، وتدريب وتأهيل الشباب على التعامل مع الأخطار والوقاية منها، وتوعية المجتمع بطرق السلامة من الأخطار والتعامل الصحيح معها، وشغل أوقات الشباب بما يعود عليهم وعلى الوطن والمجتمع بالفائدة.// انتهى //23:53ت م0237