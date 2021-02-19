عدن 7 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسأعلن الجيش اليمني إحراز تقدم في جبهة المخدرة غرب محافظة مأرب في شرق اليمن، عقب قتال عنيف ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وقال مصدر عسكري، إن وحدات من الجيش تمكنت اليوم من دحر الميليشيا من عدّة مواقع في جبهة المخدرة غربي محافظة مأرب، خلال معارك حاسمة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المتمردين الحوثيين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).وأضاف المصدر أن وحدات الجيش صدت هجوماً حوثياً قبل أن تشن هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر.وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، وتدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية، وأربعة صواريخ باليستية كانت الميليشيا الحوثية تعدها لقصف الأحياء والتجمعات السكنية في مأرب.// انتهى //00:06ت م0001