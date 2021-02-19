تونس 7 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسأعلنت النقابة العمالية بالخطوط الجوية التونسية الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداءً من يوم غد تتوقف بموجبه حركة النقل الجوي في البلاد.وأكد المسؤول النقابي محمد الشهابي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن رحلات الخطوط التونسية ستتوقف كلياً بداية من يوم غد، كما أن خدمات إفراغ وشحن الطائرات التابعة لشركات الطيران الأخرى ستتوقف كلياً، مشيراً إلى أن هذا الإضراب المفتوح سيؤدي إلى توقف نشاط النقل الجوي كلياً في تونس.وأضاف أن توقف نشاط إفراغ الطائرات التابعة لشركات النقل الجوي الأجنبية قد يضطرها إلى إلغاء رحلاتها إلى تونس أو تأجيلها.// انتهى //00:17ت م0003