واشنطن 6 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع رفع المصافي للإنتاج، في حين ارتفعت مخزونات البنزين، وهبطت مخزونات نواتج التقطير.ووفقاً لبيانات الإدارة، انخفضت مخزونات الخام 7.3 ملايين برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 12 فبراير، وتراجعت مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى ثلاثة ملايين برميل.وزاد استهلاك الخام في مصافي التكرير إلى 26 ألف برميل يوميا، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.1 نقطة مئوية.وقالت الإدارة: إن مخزونات البنزين زادت 672 ألف برميل، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.4 ملايين برميل.وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.2 مليون برميل يومياً.// انتهى //00:19ت م0004