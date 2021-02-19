واشنطن 7 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسسجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم، عقب موجة الطقس الباردة التي ضربت ولاية تكساس كبرى الولايات الأمريكية المنتجة للطاقة.فقد انخفض خام برنت 41 سنتاً بما يعادل 0.6 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.93 دولارا للبرميل.وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 62 سنتاً أو واحداً بالمئة لتغلق على 60.52 دولارا للبرميل.// انتهى //00:26ت م0006