الرباط 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسأكد المؤتمر الدولي السنوي حول موضوع "مكافحة التطرف العنيف: استجابات جديدة لتحديات جديدة"، الذي نظمته المملكة المغربية واستمر ثلاثة أيام بمشاركة خبراء أمنيين دوليين، ضرورة مواجهة تحولات تهديدات التنظيمات الإرهابية، وحماية النظم الإعلامية من الدعاية والاستقطاب.وشدد المؤتمر في ختام أعماله على ضرورة معالجة هذه الظاهرة وفق منهجية تتجاوز المقاربات التقليدية التي تغرق في مناقشة الماضي وتغفل التحديات المستجدة التي تواجهها الدول.و أشار إلى ان التراجع الميداني لتنظيم داعش الارهابي بكل من سوريا والعراق، واكبه ظهور مواقع قوة جديدة لتنظيمات وكيانات إرهابية جديدة مماثلة بمناطق الساحل وشمال أفريقيا وغيرها، بالإضافة إلى بروز أنماط جديدة للتطرف العنيف، وهو ما يتطلب الإسراع في البحث عن سبل الاستجابة لهذه التهديدات المستجدة.// انتهى //01:10ت م0010