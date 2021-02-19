الرباط 7 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسبحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في اتصال هاتفي أمس مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار أوليفر فاريلي، علاقات الشراكة بين الجانبين وآفاق تطويرها.ورحب المسؤول المغربي بإصدار المفوضية الأوروبية في 9 فبراير الجاري لمنشور حول الشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي لأوروبا التي حظيت بالتقدير من حيث مقاربتها أو مضمونها والآفاق الواعدة التي تفتحها، في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وكذا شمولها محاور البيئة والتغيرات المناخية، والهجرة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية.من جانبه أكد المسؤول الأوروبي أنه سيوظف جميع الوسائل للدفع بالشراكة مع المغرب، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للمغرب في مواجهة جائحة كورونا.// انتهى //01:12ت م0011