ينبع 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسرأس مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي عبر الاتصال المرئي أمس الخميس ،لقاء مع قيادات العمل التعليمي بالمحافظة، بهدف الوقوف على أعمال وخطط لجنة تعزيز المهارات القرائية والكتابية في المرحلة الابتدائية، ومؤشرات التعليم التكاملي بين المواد الدراسية، وتعزيز الفهم القرائي والمهارات المعرفية، وتكثيف التطبيقات الكتابية وممارساتها اليومية.وتابع العطوي سير أعمال الاختبارات التجريبية المحاكية للاختبارات الدولية PIRLS، مع اللجان الإشرافية والتنفيذية للاختبار (بنين-بنات) بإدارة التعليم بالمحافظة، والقرير الأسبوعي للفهم القرائي لطلاب الصف الرابع الابتدائي، كما ناقش تقارير قادة المدارس والمشرفين التربويين.واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال اللجان والدعم الفني للاختبارات، وجهود المدارس والنتائج المتحققة، واطلع على خطة سير العمل في مراحله القادمة، وفق الخطط والتجهيزات التي قامت بها الإدارة بالإضافة للخطط العلاجية المقدمة من مكاتب التعليم.يذكر أن تعليم ينبع قد شرع في تنفيذ الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية PIRLS بشكل أسبوعي عبر «منصة مدرستي» وفق ما اعتمدته وزارة التعليم، بهدف رفع مهارات طلبة الصف الرابع الابتدائي (بنين-بنات) القرائية والكتابية، لقياس وتطوير مهارات الطلبة اللغوية.// انتهى //03:40ت م0015