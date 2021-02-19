القاهرة 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرص مصر على الاستمرار في دعم الشعب الليبى، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته، وتشديده على أن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة.وسلطت الضوء على المباحثات الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره البوروندي ألبرت شنجيرو، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والتنسيق لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.وأبرزت صحف الجمعة المقترح الذي أقرته لجنة سودانية عليا من فريق مفاوضات سد النهضة بتحويل آلية المفاوضات الحالية لمسار رباعي يمثل فيه الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب الدول مصر والسودان وإثيوبيا.وأشارت إلى المباحثات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، وتناولت الأوضاع العربية بشكل عام في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والموقف الثابت لباكستان الداعم للحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.وتابعت صحف مصر الوضع الصحي لفيروس كورونا حول العالم، مشيرة إلى أن أعداد المصابين بالفيروس اقتربت من حاجز الـ 110 ملايين إصابة، فيما بلغت الوفيات مليونين و441 ألف حالة.// انتهى //08:56ت م0025