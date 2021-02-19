إسلام آباد 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسقُتل جندي من قوات حرس الحدود الباكستانية وأصيب آخران بجروح جراء انفجار وقع الليلة الماضية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن فرقة مشتركة لقوات حرس الحدود والشرطة كانت تقوم بأعمال دورية روتينية، وتعرضت لانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في دراجة نارية كانت بجانب أحد الطرق في مدينة كويتا تم تنفيذه بجهاز التحكم عن بُعد.وأضافت أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.// انتهى //10:13ت م0031