إسلام آباد 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد بأن علاقات باكستان مع مصر تتسم بالثقة والتعاون المتبادل، مشيراً إلى عزم باكستان تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول العربية.واهتمت بتأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التزام بلاده بدعم جهود السلام الجارية في أفغانستان لضمان الأمن الدائم في المنطقة.وتابعت تطورات فيروس كورونا حيث تشهد الإصابات اليومية بالفيروس تراجعاً مستمراً في باكستان، مع استمرار حملة التطعيم ضد الفيروس في مختلف الأقاليم الباكستانية.وتناقلت أنباء وفاة عضو مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور مشاهد الله خان إثر معاناة من مرض مزمن.وأخبرت عن إبداء أوزبكستان رغبتها في تعزيز العلاقات مع باكستان للاستفادة من الموانئ الباكستانية لغرض التجارة العالمية بدلاً من الاعتماد على الموانئ الإيرانية.واهتمت بتأكيد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه على ضرورة تعزيز القدرات العسكرية لمواجهة التحديات الجديدة.وفي الشأن الاقتصادي تطرقت إلى تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي أكد بأن مؤشرات اقتصاد باكستان تشهد تحسناً مستمراً رغم تحديات جائحة كورونا.ونشرت إعلان وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل وإصابة 15 مسلحًا من حركة طالبان خلال عمليات نفذتها القوات الأفغانية في منطقة أرغنداب بإقليم قندهار جنوب أفغانستان.// انتهى //10:24ت م0033