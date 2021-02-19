الخرطوم 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تلقي رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس، رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي تتعلقبعددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك .وسلطت الصحف الضوء على رفض النائب العام السوداني تاج السر الحبر، أمس، الإفراج عن قادة في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، باعتبار أن الاتهامات التي يواجهونها خطيرة .وأشارت إلى تلقى وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق اتصالاً هاتفياً أمس، من سمو الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تناول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التطورات في المنطقة بما في ذلك آخر المستجدات في ملف سد النهضة.وعرجت على تقديم رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى ،دعوة الى نظيره السوداني الدكتور عبدالله حمدوك لزيارة جمهورية مصر .ونشرت تصريح وزير المالية السودانية الدكتور جبريل إبراهيم أن بلاده ستواصل العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيجاد الفرص النوعية التي تلبي التطلعات.// انتهى //10:59ت م0036