إسلام آباد 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واساتفقت باكستان وقيرغيزستان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة في مجال التعليم.جاء ذلك خلال مباحثات رسمية انعقدت في إسلام آباد برئاسة وزير التعليم الباكستاني شفقت محمود، ووزير التعليم والعلوم القرغيزي ألمازبيك بيشينالييف الذي يزور باكستان حالياً.وأوضح بيان صادر عن وزارة التعليم الباكستانية اليوم أن الجانبان بحثا خلال الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي في مجال التعليم.// انتهى //11:36ت م0041