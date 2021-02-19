الرباط 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واستناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم مباحثات وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أمس بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في غامبيا مامادو تانغارا، الذي جدد دعم بلاده لسيادة المغرب على صحرائها .واهتمت الصحف بمباحثات "استانا"حول الأزمة السورية المنعقدة بسوتشي الروسية, متناقلة تأكيد المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا الكسندر لافرنتييف عن استعداد موسكو لاستقبال المعارضة السورية والعمل معها.وأبرزت الصحف قلق ألمانيا، الذي عبرت عنه المستشارة انجيلا ميركل، بشأن مستقبل الاتفاق النووي مع إيران في ظل تراجع طهران عن عدد من التزاماتها المدرجة في الاتفاق.وأوردت الصحف خبر مقتل ثمانية مدنيين وأحد رجال الأمن وإصابة 10 آخرين، في هجوم مسلح لحركة طالبان في ولاية دايكندي وسط أفغانستان.وتطرقت الصحف إلى تطمينات واشنطن لحلفائها في الحلف الاطلسي، بشأن رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في وضع حد للقرارات الأحادية، دون الكشف عن النوايا الأمريكية بشأن الانسحاب من أفغانستان .وتابعت الصحف الوضع الصحي لفيروس كورونا حول العالم، مشيرة إلى أن أعداد المصابين بالفيروس اقتربت من حاجز الـ 110 ملايين إصابة.// انتهى //13:15ت م0047