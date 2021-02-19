جدة 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واستواصل أمانة محافظة جدة حملة "لسلامتنا نلتزم" بمشاركة عدد من المتطوعين من الجهات ذات العلاقة ضمن الجهود المشتركة للتوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية لمرتادي المنشآت التجارية.وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني أن الحملة التوعوية انطلقت بمشاركة المتطوعين لتعزيز الوعي حول أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في المراكز التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً حرص الأمانة على تكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي لدى المجتمع الذي يعد واجباً وطنياً.// انتهى //16:09ت م0063