إسلام آباد 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 1245 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 568506 حالات، منها 24139 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1243 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 531840 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 39 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12527 حالة وفاة.// انتهى //16:11ت م0066