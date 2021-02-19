عام / فلسطين تسجل 859 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1442/7/7 هـ الموافق 2021/02/19 م واس
رام الله 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 7 وفيات و859 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1025 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 75 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
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