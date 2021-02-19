رام الله 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 7 وفيات و859 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1025 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 75 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //16:12ت م0067