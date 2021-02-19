أبوظبي 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:14ت م0068