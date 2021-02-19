حفر الباطن 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسفعلت صحة حفر الباطن خدمة العيادات الافتراضية تحت شعار "موعدك عن بعد" التي تهدف لإيصال المريض بالطبيب، وتسهيل الوصول للخدمات الصحية الأخرى، ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا.وتمكن المستفيدين من الحصول على خدمة متكاملة " عن بعد " عبر تطبيق صحتي، بهدف تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة ، والحد من انتشار العدوى ، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت للحصول على الاستشارة الطبية.// انتهى //16:18ت م0071