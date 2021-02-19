نجران 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسيقيم ميدان الهجن بنجران غدًا, سباقه الأسبوعي لفئة "الحقايق" فما فوق، وذلك ضمن موسم سباقات الاتحاد السعودي للهجن للعام الجاري.وتتكون السباقات من 13 شوطاً, خصص منها شوطان للبكار، والقعدان "جذاع"، ومسافتها 5 كيلومترات، وخصص شوطان للبكار، والقعدان "لقايا"، ومسافتها 5 كيلومترات، كما خصصت 4 أشواط للبكار، والقعدان "حقايق" ومسافتها 4 كيلومترات، فيما خصصت 5 أشواط للبكار ، والقعدان "حقايق" ومسافتها 3 كيلومترات.// انتهى //16:46ت م0074