الرياض 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسأطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم مسابقة بعنوان "تصميم كأس السعودية" خاصة بتصميم كؤوس وجوائز أشواط "كأس السعودية" لسباقات الخيل لعام 2022 م موجهة للمصممين والطلاب ومؤسسات التصميم، بهدف اكتشاف وإبراز المواهب المحلية في القطاع، وتمكينها وتنمية قدراتها.وتسعى الهيئة من خلال هذه المسابقة إلى تصميم مجموعات متكاملة من الكؤوس والجوائز لجميع الأشواط، تُمنح لملاك الخيول والمدربين والخيّالة، من خلال تصميم 23 قطعة ذات صبغة ثقافية استثنائية متوافقة مع الإرث الثقافي للمملكة.تأتي مشاركة هيئة فنون العمارة والتصميم في إطار تعاون نادي سباقات الخيل مع عدد من الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، بهدف ترسيخ الهوية الثقافية المحلية في سباقات "كأس السعودية" من خلال برنامج ثقافي متنوع.// انتهى //17:35ت م0078