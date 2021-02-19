الرياض 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واستقام غداً أربع مباريات ضمن الجولة الـ 21 ماقبل الأخيرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة أبرزها مواجهة الهلال متصدر الترتيب بـ 59 نقطة مع الترجي صاحب المركز الرابع بـ 40 نقطة ويسعى الهلال إلى تحقيق الفوز من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته مع الأهلي في ختام الدوري, المباراة ستقام على صالة نادي الهلال 5 مساء يقود اللقاء سعد اليحيوي حكم أول ورائد مطر حكم ثاني وعبدالعزيز الرميحي مسجلاً.ويلتقي الاتحاد صاحب المركز الثالث بـ 46 نقطة مع الأهلي صاحب المركز الثاني بـ 55 نقطة وذلك على صالة وزارة الرياضة بجدة 5 مساء يقود اللقاء محمد الحناكي حكم أول ومتعب السعيد حكم ثاني وهاني سنان مسجلاً.ويلعب الابتسام والفيصلي على صالة وزارة الرياضة بالدمام 4.45 عصراً يقود اللقاء منصور القحطاني حكم أول وعبداللطيف العتيق حكم ثاني وعلي المدرهم مسجلاً.ويحل ضمك ضيفاً على الوحدة على صالة نادي الوحدة بالشرائع في مكة المكرمة 4,30 عصراً يقود اللقاء أمين الطريفي حكم أول ومحمد الثنيان حكم ثاني وخالد عالم مسجلاً.وفي نفس الجولة فاز الخليج على النصر 3/2 والموج على السلام 3/2.// انتهى //18:11ت م0086